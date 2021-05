Volgende week waarschijnlijk versoepelingen coronamaatregelen

Dat zal vermoedelijk deze week al het geval zijn, zei premier Rutte dinsdagavond in een persconferentie. Als de cijfers toch tegenvallen de komende week dan trapt het kabinet weer op de noodrem.

Tijdens de persconferentie van premier Rutte en coronaminister De Jonge is stap 2 van het openingsplan gepresenteerd. Stap 2 houdt onder andere in dat sportscholen, binnenzwembaden, dierentuinen en pretparken weer beperkt open mogen. Buitenterrassen kunnen open van 06.00 uur 's ochtends tot 20.00 uur 's avonds. Volwassenen mogen weer buiten in groepsverband sporten. Ook binnen sporten is weer mogelijk met maximaal 2 personen op anderhalve meter van elkaar. Daarnaast kunnen openluchttheaters en openluchtmusea weer beperkt open.