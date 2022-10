Volgende week start Indoor Friesland met grandioos hippisch feest

In een sfeervol aangeklede hal strijden wereldtoppers en regionale helden om verschillende prijzen. Zowel de vrijdag- als de zaterdagavond van het dressuurevenement staan in het teken van dansende paarden in de kür op muziek. De belangstelling onder de ruiters is groot. Nederlands beste dressuuramazone van dit moment en winnares van dubbel brons op het WK Dressuur, Dinja van Liere, komt met haar toppaard Hermès naar Leeuwarden. Samen met het grootste dressuurtalent van Nederland, Marten Luiten, hebben Van Liere en Hermès de rol van ambassadeur van Indoor Friesland op zich genomen. Ook de kersverse wereldkampioene Charlotte Fry en dressuurtoppers Sönke Rothenberger en Marieke van der Putten komen naar het WTC Expo in Leeuwarden.

Voor het hele gezin: PaardenPraat TV en Britt Dekker

Zondag 16 oktober wordt één groot feest. Na een internationale dressuurrubriek in de ochtend, komen 's middags kinderidolen Britt Dekker en Esra de Ruiter op visite met hun Paardenpraat TV. Britt presenteert haar Friese paard Johnny aan het publiek, de Future Guys geven een spectaculaire show, er is Horse Ball en onze ambassadeur Jur Vrieling gaat hele hoge hindernissen springen. En uiteraard is er ook tijd voor een Meet & Greet met Britt & Esra en een aantal paarden.

Spectaculaire showavond met Elfsteden Springen

Bij het springen hebben levende Friese legendes als paardenfokker Wiepke van de Lageweg en oud-wereldkampioen Franke Sloothaak zich als ambassadeurs aan het evenement verbonden. Samen met springruiter Jur Vrieling en de organisatie zetten zij zich in om van deze 41e editie van Indoor Friesland een groot succes te maken.

Op woensdag 19 oktober is het WTC Expo gereserveerd voor de beste regionale toppers die zich via selectiewedstrijden hebben geselecteerd voor de finale van de Horses2fly Competitie. Op donderdag barst het internationale springen los en het Elfsteden Springen op vrijdag is onderdeel van een spectaculaire showavond met veel Friese paarden en muziek. Grote kans dat zelfs Henk Angenent, de winnaar van de laatste Elfstedentocht, nog even langs komt! Op zaterdagavond wordt traditiegetrouw gestreden voor de Grote Prijs, de afsluitende sportieve finale van de 41 editie van Indoor Friesland.

Bron: Dinette Neuteboom voor Indoor Friesland