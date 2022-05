Volgeboekt, maar vakantie watersporters met beperking dreigt in water te vallen

ELAHUIZEN - Ook voor mensen met een beperking was de afgelopen coronaperiode moeilijk. Zij kunnen nu eindelijk weer vanaf alle SailWise-locaties varen, ook met de catamaran Beatrix vanaf het watersportcentrum It Sailhûs in Elahuizen. De reizen zijn bijna allemaal volgeboekt, maar de zomervakantie van een aantal watersporters met en een beperking dreigt alsnog in het water te vallen.