Volg de wedstrijd v.v. Utrecht - Friso Sneek live via NOS.nl

UTRECHT - Zondagmiddag wordt in Utrecht het vierde duel om de landstitel gespeeld tussen de volleybalvrouwen van Friso Sneek en v.v. Utrecht. De stand is 2-1 in het voordeel van Sneek en de Best-Of-Five bevindt zich dus in de beslissende fase, want bij winst zijn de volleybalsters uit Sneek Nederlands kampioen (!). Anders volgt er nog een vijfde duel in de Sneker Sporthal.