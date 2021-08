Volg de gemeenteraad ook komend vergaderseizoen

SNEEK- De gemeenteraad vergadert niet in de zomervakantie. Wil je weten wat er vanaf september op de agenda’s van de commissies en gemeenteraad staat en wanneer de raadsleden onderwerpen bespreken die je belangrijk vindt? Stuur dan een mailtje naar de Griffie via griffie@sudwestfryslan.nl dan zetten we je op de mailinglijst en krijg je een seintje wanneer de vergaderagenda’s bekend zijn.