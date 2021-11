Vogelgriep vastgesteld in Parrega: 200 vogels worden geruimd

PARREGEA- Er is vogelgriep vastgesteld bij een watervogelhouderij in Parrega. Om verspreiding te voorkomen, worden ongeveer 200 dieren geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het gaat naar alle gedachten om een zogenaamde 'hoogpathogene variant'. Dat betekent dat dieren die het virus hebben vaak ernstig ziek worden of er zelfs door komen te overlijden.

Vervoersverbod

In een straal van 10 kilometer om Parrega heen geldt een vervoersverbod voor pluimveebedrijven. Dat betekent dat alle vogels, eieren, mest en strooisel van die bedrijven niet vervoerd mogen worden.

Pluimveebedrijven in de buurt van Parrega worden secuur in de gaten gehouden. Er liggen 12 van zulke bedrijven in een straal van 10 kilometer om Parrega heen.

Ophokplicht

Sinds woensdag geldt voor het hele land een verbod om naar vogelverblijfplaatsen toe te gaan als het niet noodzakelijk is. Bovendien is er een ophokplicht voor commerciële bedrijven en een afschermplicht voor niet-commerciële vogeleigenaars