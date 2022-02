Vogelgriep in Scharnegoutum: 90 watervogels afgemaakt

Het gaat in Scharnegoutum waarschijnlijk om een zeer besmettelijke variant.

Binnen drie kilometer van het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Binnen tien kilometer wel drie: daarvoor geldt nu een vervoersverbod.

Hygiënecheck

Het kabinet wil dat pluimveehouders maatregelen nemen om vogelgriepbesmettingen te voorkomen. Minister Staghouwer wil onder meer een extra verplichte hygiënecheck voor stallen waar al eens vogelgriep is geconstateerd.

Blije en Tzum

De vogelgriep gaat rond in ons deel van Europa. Op verschillende bedrijven in Nederland is de afgelopen maanden het virus vastgesteld. Dat gebeurde ook in Blije en Tzum.

Bij de Fûgelhelling in Ureterp worden al tijden zieke vogels gebracht.