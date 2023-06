Voetbalvereniging Oudega viert 75-jarig bestaan met twee prachtige jubileumdagen

OUDEGA SWF - Bij v.v. Oudega kan terug gekeken worden op een prachtige en gezellige viering van het 75-jarig jubileum. De festiviteiten vonden afgelopen weekend, 2 en 3 juni, plaats op Sportpark It Joo.

Op vrijdag begon het festijn met een 5 tegen 5 toernooi. Meer dan 100 voetballers/-sters verzamelden zich op een zonovergoten sportpark It Joo. Het toernooi duurde van 19.30 tot klokslag 10.00 uur. Daarna was het de beurt aan de muzikale klanken van Disco Silver uit It Heidenskip.

Zaterdagochtend kwam de jeugd van OHH aan haar trekken tijdens een voetbalclinic verzorgd door de Voetbal Academy Joure onder leiding van Dick Schuurman. 's Middags begon vanaf 13.00 uur de goed bezochte reünie, gevolgd door de jubileumwedstrijd tussen Jong Oudega en ONS Sneek JO18-1. De Snekers waren een maatje te groot voor de oranjehemden uit Oudega: Eindstand 2-7 (goals Oudega van Jelmer de Boer en Fokke Walinga).

Om 17.00 uur kon de honger gestild worden door een barbecue verzorgd door Slagerij Anema uit Bolsward. De avond werd afgesloten met een slotfeest met livemuziek van Joop Obama and the presidents.