Voetbalvereniging Blauwhuis viert 90e verjaardag

Zaterdagochtend werd afgetrapt met een voetbalclinic van sc Heerenveen voor de jeugd, gevolgd door de strijd om de penaltybokaal. In de vooravond stond een ware kraker op het programma: oud-spelers van Blauwhuis 1 namen het op tegen het nieuwe 3e elftal. Onder leiding van erelid en voormalig hoofdtrainer John Dekker pakten de ‘B.V.C. Legends’ de overwinning (3-2).

Gerardus van der Meulen benoemd tot erelid

Tijdens de feestavond volgde een speciaal moment: Gerardus van der Meulen werd benoemd tot erelid van v.v. Blauwhuis! Sinds de jaren ’80 heeft Gerardus zich in allerlei (bestuurs-)functies ingezet voor de vereniging en hij is nog steeds dagelijks op het sportcomplex te vinden. De spreuk ‘Grien Wyt foar altyd’ is hem dan ook op het lijf geschreven.

Zondagmiddag klokslag 12.30 uur werd afgetrapt voor het 5 Tegen 5 Tournament Blauhús, waarin verschillende vriendenteams de strijd met elkaar aan gaan. Het toernooi geldt als stimulans voor de dorpsgemeenschap en de voetbalclub. De opbrengsten van het toernooi gaan dit jaar naar de plannen voor realisatie van hoofdveldverlichting.

Onder regenachtige omstandigheden verschenen zo’n 120 deelnemers verdeeld over 16 teams aan de aftrap en aan het eind van de middag waren de finalisten bekend. In de damesfinale streden Keet Westhem en de Amigo’s om de felbegeerde wisseltrofee. Na een 2-2 eindstand bracht een penaltyserie de beslissing: de Amigo’s hadden het vizier op scherp staan en pakten de 1e prijs! In de herenfinale nam de gedoodverfde favoriet Keet Hemdyk Heren 1 het op tegen het verassende The Real Fokhok. Door een 3-1 overwinning kroonden de heren van de Hemdijk zich tot winnaar!

ZZP sponsort de B.V.C.

Het toernooi werd mede mogelijk gemaakt door een achttal zelfstandig ondernemers uit Blauwhuis e.o. onder het motto ‘ZZP sponsort de B.V.C.’. De opgeheven toneelvereniging ‘Wy doare wer’ en Poiesz Supermarkten leverden ook een financiële bijdrage. Naast alle sponsoren worden ook alle vrijwilligers bedankt voor het mede mogelijk maken van het toernooi.

Tijdens de 3e helft werd een heerlijke barbecue geserveerd, begeleid door live muziek van troubadour Jan Nota. Na een gezellige borrel kwam er een einde aan de viering van het 90-jarig jubileum. Op naar 100 jaar v.v. Blauwhuis.