Voetbalster Sherida Spitse geeft aftrap voor Kilometers voor Kansen

SNEEK- Oranje-international Sherida Spitse is de nieuwe ‘social ambassadeur’ van het Nederlandse Rode Kruis. De voetbalster, die sinds begin dit jaar voor Ajax uitkomt, mag de aftrap geven voor Kilometers voor Kansen, de sportmaand van het Rode Kruis. In die maand halen amateursporters op allerlei manieren geld op voor vluchtelingen wereldwijd. De sportmaand gaat in juni van start.

Honderden mensen sporten zich in het zweet tijdens Kilometers voor Kansen. Hardlopen, fietsen of skeeleren, het maakt niet uit, zolang er maar kilometers worden afgelegd. Op die manier halen deelnemers geld op voor mensen die op de vlucht zijn. Ook dit jaar is dat voor tientallen miljoenen mensen een bittere realiteit.

Sherida wil inspireren

Sherida Spitse neemt als aanvoerster van het Nederlands vrouwenelftal het voortouw. Ze motiveert deelnemers om mee te doen en zoveel mogelijk kilometers af te leggen. “Ik beweeg zelf altijd veel, dus als ik daarmee tegelijkertijd geld kan ophalen voor Kilometers voor Kansen, dan doe ik dat graag”, vertelt een enthousiaste Sherida. “Als social ambassadeur van het Rode Kruis krijg ik daarnaast de mogelijkheid om mijn betrokkenheid met een groot publiek te delen. Ik hoop dat ik daarmee mensen kan inspireren om zich in te zetten voor mensen die het minder goed hebben dan wij.”

Iedere kilometer telt

Tijdens Kilometers voor Kansen leggen mensen in één maand zoveel mogelijk kilometers af. Die kilometers staan symbool voor de tocht die vluchtelingen moeten maken. Deelnemers aan Kilometers voor Kansen kiezen zelf een afstand en laten zich sponsoren voor hun prestatie. Zo zamelen zij geld in voor hulp aan mensen die op de vlucht zijn.

Wereldwijde hulp aan vluchtelingen

Sporters droegen tijdens de afgelopen edities van Kilometers voor Kansen bij aan vluchtelingenhulp in Griekenland, het Middellandse Zeegebied en Bosnië. Vorig jaar waren er in totaal ruim 84 miljoen mensen op de vlucht en dit jaar is dat aantal met miljoenen toegenomen, vanwege het geweld in Oekraïne. Voor miljoenen mensen is hulp hard nodig.

Hoe doe je mee?

Via de website van Kilometers voor Kansen (www.kilometersvoorkansen.nl) kunnen mensen zich gemakkelijk inschrijven, een actiepagina aanmaken en hun doelafstand kiezen. Dat kan individueel, maar ook met een (sport)team of samen met collega’s. Via de actiepagina laat de deelnemer zich vervolgens sponsoren.