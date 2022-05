Voetbaldames HJSC Kampioen!

De voorsprong van de HJSC dames is nu zo groot dat ze niet meer kunnen worden ingehaald. Het kampioenschap is een knappe prestatie omdat dit het eerste seizoen is van de HJSC dames in competitieverband en één met extra glans omdat de voetbalclub uit het tweelingdorp dit jaar het 75-jarig bestaan viert.

Het liefst hadden de dames een echte kampioenswedstrijd gespeeld, maar komende zaterdag maken ze er op eigen veld een feestwedstrijd van met officiële huldiging. Dan is Scharnegoutum'70 VR1 de tegenstander op het sportpark 'Oan it Far' in Hommerts. Aanvang 15.00 uur.