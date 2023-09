Voetbalcompetities beginnen weer

OPPENHUIZEN - Dit weekend gaan de voetbalcompetities in de categorie A en de overige mannen-, vrouwen- en jeugdcompetities weer van start. Gisteravond gold dat al voor de 45+ teams van TOP'63, ONS Sneek en Sneek Wit Zwart die op sportpark De Bou in Oppenhuizen aan de vrijdagavondcompetitie begonnen.

Na de nodige oefenpotjes en bekerwedstrijden gaat het nu dus om de punten en de strijd om kampioenschappen, promotie, handhaving of tegen degradatie. Of gewoon recreatief en voor het plezier zoals de veteranen gisteren in Oppenhuizen. De bal rolt weer...