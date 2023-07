Voetbalclub TOP’63 ontvangt 35.000 euro subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns

Provincie Fryslân verstrekt vanuit het IMF subsidies voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Verduurzaming van gemeenschapsvoorzieningen is namelijk van groot belang voor het voortbestaan van verenigingen en stichtingen, en daarmee voor de leefbaarheid in Fryslân. Volgens TOP’63-voorzitter Pier van der Meer werden zij door gedeputeerde Friso Douwstra geattendeerd op de subsidiemogelijkheden vanuit het IMF. Douwstra bracht eerder dit jaar een werkbezoek aan Top en Twel in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen en sprak toen ook met het bestuur van TOP’63.

Bij TOP’63 waren ze niet op de hoogte van deze subsidiemogelijkheid. “Na de tip van Friso Douwstra hebben we in mei onze aanvraag ingediend en afgelopen week kregen we bericht dat deze was toegekend", vertelt Pier van der Meer. Met de extra financiële middelen wil de voetbalvereniging van het gas af. “We gaan nu in kaart brengen hoe we dit gaan aanpakken. Als eerste willen we de warmwatervoorziening vervangen en daarna kijken we hoe we verder kunnen verduurzamen."

Momenteel kan er geen subsidieaanvraag meer worden ingediend bij het Iepen Mienskipsfûns, maar de volgende aanvraagronde start op 18 september aanstaande. Een tip dus voor andere verenigingen en stichtingen. Zie: https://www.streekwurk.frl/.