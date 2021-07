Voertuigbrand Scherhemstraat in Sneek

SNEEK- De brandweer van Sneek is woensdagavond gealarmeerd voor een voertuigbrand in de Scherhemstraat.

De melding werd om 19:22 uur via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Sneek, die met spoed ter plaatse is gegaan. De brand was snel onder controle. De BMW moet als verloren worden beschouwd.