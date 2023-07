Voertuigbrand op Vrijbuiterstraat in Sneek

SNEEK- De brandweer van Sneek is vanmorgen gealarmeerd voor een voertuigbrand op de Vrijbuiterstraat. De melding werd om 05:00 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Sneek, die het verzoek kreeg om met spoed ter plaatse te gaan.

Bij aankomst stond het voertuig al volledig in brand. Met een straal schuim was het vuur snel geblust. Van de auto bleef weinig over. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.