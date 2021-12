Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel zoekt een secretaris

SNEEK - De Stichting Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel is op zoek naar een vrijwilliger die de functie van secretaris wil vervullen. Vrijwilligerswerk doen voor de Voedselbank is leerzaam en het is dankbaar werk om bij te kunnen dragen aan tijdelijke verlichting van stads- en dorpsgenoten die in een moeilijke situatie verkeren.