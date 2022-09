SNEEK- Bij de Voedselbank in Sneek zijn in korte tijd meer nieuwe aanmeldingen dan normaal in één week tijd. Dat is een gevolg van stijgende kosten voor levensonderhoud, waardoor meer huishoudingen in financiële problemen dreigen te komen.

Onlangs is de norm om voor een voedselpakket in aanmerking te komen verruimd. Daarom komen er de komende tijd mogelijk nog meer aanvragen bij. In Sneek maken de vrijwilligers zich dan ook op voor een drukke periode.

Nu staan alle stellages nog vol met rijst, potten groente en melkproducten. Maar het gaat volgens voorzitter Tom Metz van de Voedselbank Sneek hard met het spul: "We zaten in december op ongeveer vijftig deelnemers en we zitten voor komende week waarschijnlijk op tachtig. En dan gaat het hard met de voorraad, dus we wachten het af. Maar we kunnen nog meer mensen helpen".

De Voedselbank heeft in één week negen nieuwe aanmeldingen gekregen. Dat kan komen door de hoge inflatie, maar ook omdat de verruiming van de norm meteen is doorgevoerd. Zo'n verandering wordt normaal gesproken op 1 januari gedaan.

"Pittige uitdaging"

Gea Wielinga van het Regionaal Distributiecentrum Voedselbanken Fryslân in Drachten denkt dat door de hoge energiekosten met name meer ouderen de komende tijd gebruik zullen maken van de Voedselbank. "Het wordt wel een pittige uitdaging, want aan de ene kant heb je ook de supermarkten die erg aan het werk zijn om voedselverspilling tegen te gaan, dus vroeger konden ze meer leveren dan nu."

Dat betekent dat ze bij de Voedselbank veel werk moeten verzetten om genoeg eten binnen te krijgen. En dat kan nog wel even duren. "We moeten er nu rekening mee houden dat het over een half jaar nog harder werken is als nu", zegt Wielinga.

Verse groente

Bij de Voedselbank Sneek zijn ze niet bang dat ze te weinig mensen hebben om de pakketten samen te stellen. Wel moet er meer gebeuren om bijvoorbeeld aan verse groente te komen. Daarvoor gaan ze langs volkstuintjes om groente mee te nemen die daar over is. Zo moeten de pakketten zo gezond mogelijk worden, maar als er nog meer mensen bijkomen is het de vraag of dat zo kan blijven.