Vlotte succesvolle voorverkoop start Aaipop

Nijland – Na twee online edities kan de organisatie van het Aaipop festival haar geluk niet op. Het land gaat weer open het dat betekent dat Stichting Aaipop in hun 35ste jubileum jaar weer 15 Friese bands mag ontvangen in Nijland. Na de persconferentie op 15 februari jl. kwam het bestuur vorige week dan ook snel in actie om direct de online ticketverkoop opengegooid. Met succes, want de eerste entreekaarten werden vlot verkocht.

Bestuur van Stichting Aaipop heeft besloten dit jaar de voorverkoopkaarten enkel online te verkopen via de website van de organisatie, www.aaipop.frl. Vooraf aan Paasmandag 18 april 2022 een fysieke entreekaart bemachtigen is hierdoor niet meer mogelijk. Voor alle bezoekers en de echte verzamelaar worden de bekende buttons met het jaarlijkse logo op een ander moment beschikbaar gesteld door de organisatie. Hoe deze ‘blikjes’ worden verspreid wordt later door Stichting Aaipop bekend gemaakt.

De line-up is vrijwel identiek aan de programmering van twee jaar geleden. Omdat de live editie in 2020 niet door kon gaan, is in overleg met de artiesten, besloten het optreden te verschuiven naar het moment dat het kabinet de maatregelen los zou laten. Dit moment is naar alle verwachting dit jaar aangebroken. Paasmaandag vanaf 14:00 uur zullen onder andere de bands Sjoerd ensa, Vocal Roses, Trijexnix, Farsk!, Weima & vd Werf, NNB, Jitiizer en Sebeare en nog vele anderen de podiums in het Rockhok, Tongertinte en Teneftertine in Nijland plat spelen.