Vlotbouwen met topresultaat bij Roeivereniging De Geeuw - Een stevig duurzaam vlot is het resultaat

SNEEK - Roeivereniging de Geeuw uit Sneek heeft de herfstvakantie gebruikt om met vereende krachten een nieuw vlot te bouwen. Dit vlot wordt door elke roeier gebruikt om zijn of haar boot in het water te leggen en ligt aan de rand van het water.

Het oude vlot was dringend aan vervanging toe. Om de kosten in de hand te houden en duurzaam te investeren is een deel van het oude vlot hergebruikt, zijn de drijflichamen tweedehands gekocht en hebben de leden de handen flink uit de mouwen gestroopt.

Projectleider en penningmeester Sjouwe Haanstra bereidde alles tot in de puntjes voor. Gerekend was op tien dagen, maar na 7 dagen kon er alweer geroeid worden op de Geeuw vanaf het nieuwe vlot. Voor het vlot is thermisch verzinkt staal van Postma en Groen uit Sneek gebruikt en het hout is geleverd door Lemmer Hout uit Heerenveen. De Jong uit Workum heeft met een vrachtwagenkraan de vlotdelen te water gelaten.

‘Ik ben supertrots dat we ons nieuwe vlot met onze eigen leden in een week tijd hebben kunnen bouwen’, zegt Martijn Steenhuis, voorzitter van Roeivereniging De Geeuw. ‘Het vlot is heel stabiel en beweegt met de waterstand mee. Het is een hoogwaardig eindproduct geworden, en om dit in een week met enkel vrijwilligers in elkaar zetten in een week is een grote prestatie. Met het nieuwe vlot kan de roeivereniging makkelijk 25 jaar vooruit. Het vlot is modulair gebouwd zodat het nog langer of om een hoek kan worden gelegd, mocht dat in de toekomst gewenst zijn’.