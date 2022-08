Vlootschouw met lasershow: feeërieke happening

Om halftien startte de Vlootschouw van de deelnemende zeilklassen die meevaren aan de Sneekweek. Commissaris van de Koning Arno Brok, compleet met kapiteinsspet, nam aan boor van het Statenjacht de Friso de vlootschouw af. De kersverse Panschipper Trynke Schuurmans, was het stralend middelpunt.

Ook dit jaar weer verschillende (dweil) orkesten en muziekgroepen aan boord van verschillende boten zorgden voor een heerlijke sfeer. Hulde aan de vrijwilligers van de Vlootschouwcommissie die het maar weer dik voor elkaar hadden!

Na afloop van de Vlootschouw kon het publiek nog genieten van een feeërieke lasershow, die dit jaar in plaats was van het vuurwerk spektakel. Het besluit om van het vuurwerk af te passen past in het beleid van de nieuwe Stichting Sneekweek: een eerste stap in het verduurzamen van de Sneek.