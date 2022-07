Vloot Elfstedentocht te water overnacht in IJlst

IJLST- Op 25 juli aanstaande komt de vloot van de Friese Elfstedenweek overnachten in IJlst. In 2017 was de laatste keer dat deze Elfstedentocht kan worden gehouden.

Vanwege de coronamaatregelen kon het evenement in 2020 geen doorgang vinden, maar nu kan de draad weer worden opgepakt. Voor de 25e keer ‘doen’ een vloot motorboten, maar ook kanovaarders en suppers in 5 dagen alle elf steden aan en blijven o.a. in IJlst overnachten. Dit evenement wordt één keer in de drie jaar georganiseerd, voorheen door watersportvereniging De Meeuwen uit Leeuwarden, maar dit jaar door watersportvereniging Frisia uit Grou.

Sinds 2005 worden de 11-stedengasten gastvrij in IJlst ontvangen. Op 25 juli vertrekt de vloot, in groepen, vanuit Leeuwarden. De eerste deelnemers worden vanaf 14.00 uur in IJlst verwacht.

Beleef IJlst en de Ondernemersvereniging IJlst hebben een leuk programma voor de deelnemers bedacht. Ook de plaatselijke horeca en middenstand zijn benaderd en hebben hun medewerking toegezegd.

Het programma zal er in grote lijnen als volgt uit zien:

· 14.00 – 21.00 uur: stempelen in het VVV kantoor aan de Geeuwkade.

· 19.00 – 21.00 uur: Doopsgezinde kerk en Mauritiuskerk aan de Eegracht open voor publiek.

· 19.00 uur – 21.00 uur: Groot terras bij de IJlster horeca.

· Van 20.00 – 22.30 uur: Live muziek en terras bij Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’.

· Vanaf 19.00: Groot terras met muziek bij mfc De Utherne.

· 19.00 – 20.00 uur: Demonstratie fierljeppen op de Abmaschans.

· 19.00 – 21.00 uur: Demonstratie kaatsen op het Frisiaplein.

· 19.00 – 21.00 uur: Demonstratie jeu-des-boules nabij de ijsbaan.

· Welkom bij de repeterende bands in It Podium aan de Sudergoweg (SOD-gebouw)