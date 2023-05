Vloerkleed laten reinigen: dit kun je verwachten!

INGEZONDEN - Een vloerkleed reinigen is een klus die je waarschijnlijk niet vaak doet, maar toch is het wel belangrijk.

Door de jaren heen komt er namelijk nogal veel vuil, stof, allergenen en vlekken in het vloerkleed en dat is uiteraard niet bepaald fris en gezond. De levensduur van het kleed wordt dan ook een stuk minder. Zie je het niet zitten om je vloerkleed zelf te reinigen? Dan is Cinco Cleaning inschakelen een goed idee! Bij dit familiebedrijf (met ruim 30 jaar ervaring) is een vloerkleed laten reinigen in 10 stappen gebeurd.

1. Offerte

Je begint met het aanvragen van een offerte. Dit is uiteraard geheel gratis en vrijblijvend. Je vult het formulier in op de website, maar bellen kan ook.

2. Vloerkleed ophalen

Ga je akkoord met de offerte, dan spreek je een datum en tijd af om het vloerkleed op te laten halen.

3. Voorinspectie

Eenmaal aangekomen in de wasserij, begint de reiniging met een voorinspectie. Men stelt vast welke reinigingsmethoden en -producten moeten worden gebruikt. Je ontvangt een inspectierapport met foto's en bevindingen per e-mail, zodat je een duidelijk beeld hebt van wat je kunt verwachten.

4. Kloppen

Het vloerkleed wordt eerst geklopt om het meeste vuil eruit te krijgen. Dit kan machinaal, handmatig of door middel van luchtblazers.

5. Dieptereiniging

Nu volgt een dieptereiniging volgens de methode die in de voorinspectie is bepaald. Een antiek wollen tapijt vereist bijvoorbeeld een andere reinigingsmethode dan een hoogpolig synthetisch vloerkleed.

6. Vlekken behandelen

Indien er na de reiniging nog hardnekkige vlekken aanwezig zijn, worden deze apart behandeld. Het streven is natuurlijk een tapijt dat perfect schoon is. Echter, ondanks de expertise en het gebruik van gespecialiseerde producten, is het soms niet te garanderen dat alle vlekken voor 100% kunnen worden verwijderd. Sommige vlekken kunnen namelijk de vezel hebben aangetast, waardoor verkleuring is opgetreden.

7. Uitspoelen

Het kleed wordt grondig uitgespoeld om ervoor te zorgen dat er geen reinigingsmiddelen achterblijven. Dit grondige spoelproces is essentieel om snelle her-vervuiling te voorkomen.

8. Drogen & na-inspectie

Het vloerkleed wordt in een tapijtcentrifuge geplaatst om vocht te verwijderen. Daarna droogt het in een droogkamer. Vervolgens komt er een na-inspectie en eventueel nog enkele nabehandelingen als Cinco Cleaning denkt dat het resultaat verbeterd kan worden.

9. Ecologische Impregneerspray

Optioneel kun je kiezen voor het Reiniging & Protect pakket. Er wordt dan een Ecologische Impregneerspray aangebracht, waardoor het vloerkleed tegen vuil, water en vlekken wordt beschermd.

10. Inpakken en afleveren

Als laatste stap wordt er een afspraak met jou gemaakt om het vloerkleed weer bij je thuis af te leveren. Cinco Cleaning brengt het tapijt naar de desbetreffende ruimte in huis en rolt het indien gewenst weer netjes voor je uit.