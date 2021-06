Vlielandse ANWB-paddenstoelen veiling afgerond, 32038,- euro opgehaald

VLIELAND- De achttien ANWB-paddenstoelen die voorheen de weg wezen op Vlieland en van 1 tot en met 13 juni 12:00 geveild werden, hebben in totaal 32038,- euro opgeleverd. Al vanaf de start volgden de biedingen elkaar in rap tempo op, en in de laatste uren op zondagmorgen werd de prijs nog meer opgedreven. Vlieland blijkt eens te meer geliefd, en de paddenstoelen een souvenir om dat te verzilveren. Het opgehaalde bedrag is ver boven de verwachting van VVV Vlieland en Lab Vlieland uitgekomen, en is goed nieuws aangezien het gestoken wordt in het goede doel, de Waterroute Vlieland.

Vanaf 1 juni kon eenieder die warme herinneringen heeft aan de paddenstoelen een bod doen via de website van Waterroute Vlieland. De bedragen werden vlak voor het einde nog flink opgehoogd, wat veel gewillige bieders in spanning hield. Op zondagmiddag om 12:00 klonk het eindsignaal, en de achttien kopers werden de nieuwe eigenaren. De koploper was paddenstoel nummer 16 (2660,-), afkomstig van Veerdam, pal voor Rederij Doeksen, gevolgd door paddenstoel nummer 9 (2550,-), de klassieke pilaar afkomstig van het Pad van de Staatsschuur. Verder liggen de bedragen voornamelijk in de categorie 1000-2000,- euro.

Vertrouwde plekken

De pilaren zijn bekend van vertrouwde plekken langs fietspaden, bosranden en duinopgangen. Het zullen bijzondere blikvangers zijn in menig achtertuin. Bijzettafels, plantenstaanders, symbolen voor voorbije zomervakanties of gewoon, oude ANWB-paddenstoelen van Vlieland.



Met de opbrengst wordt begin 2022 de Waterroute Vlieland gerealiseerd, een wandel-, hardloop- en fietsroute die de waterkringloop van het eiland op interactieve wijze in beeld brengt. Vlieland volgde met de veiling het voorbeeld van Terschelling, waar bij eenzelfde actie met 37 paddenstoelen vorig jaar ruim 30.000 euro werd opgehaald. Het bedrag van de Vlielandse veiling is in verhouding hoger uitgevallen, en was daarom onverwacht.