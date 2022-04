Vlaggenprotocol

SNEEK- De Nederlanders die een Nederlandse vlag kopen gebruiken deze vaak op 27 april koningsdag en op 4 en 5 mei: daarna verdwijnt de vlag weer in de kast. Als u de vlag heeft aangeschaft toen u ook overging tot een vlaggemast heeft u nog wat meer kans dat de vlag op verschillende momenten wordt gebruikt. Maar over het algemeen zal hij verder alleen even een zijn donkere plek verlaat om aan te geven dat de zoon of dochter des huizes geslaagd is voor een examen of (en dat kan en mag) wanneer iets gevierd wordt, bijvoorbeeld een jubileum, huwelijk, ja zelfs een verjaardag. Zonde, want er zijn heel veel momenten dat u mag vlaggen.