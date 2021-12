Vlag, wimpel en klokgelui voor Prinses Amalia!

De voorzitter van Vereniging Oranje Sneek, Renate Dümmer, laat weten dat destijds bij de geboorte 6.000 beschuiten met muisjes werden uitgedeeld aan alle basisschoolleerlingen in Sneek. “Bijzonder dat Amalia nu al 18 jaar is, een belangrijke leeftijd voor alle leeftijdsgenoten maar voor haar in het bijzonder”.

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) vraagt of wij willen bijdragen aan passende feestelijkheden op dinsdag 7 december aanstaande namelijk:

Vlaggen en Klokgelui

We roepen iedereen deze koninklijke verjaardag te vieren met vlag en oranje wimpel; als symbool van vreugde en verbondenheid.

Evenals in het hele land zou het mooi zijn als vanuit allerlei plekken in Sneek de klokken zullen klinken tussen 9 uur en 9.10 uur ’s morgens. Klokgelui staat voor hoop, vreugde, verdriet en troost, goed om deze op dinsdag 7 december a.s. deze te laten klinken.

De Koninklijke Klokkenspelvereniging biedt op 7 december a.s. een speciale compositie "Amalia Achttien" aan die gemaakt is naar aanleiding van de koninklijke verjaardag. Deze compositie zal gedurende de dag en enkele dagen erna door diverse beiaardiers worden gespeeld in het hele land.