Vitens ziet vraag naar drinkwater toenemen, RIVM waarschuwt voor tekort

SNEEK- Waterbedrijf Vitens is in Fryslân druk op zoek naar meer capaciteit om drinkwater te produceren. In onze provincie is op korte termijn nog geen tekort, maar de vraag naar drinkwater neemt wel toe.

Dat zegt Jeroen Bruning van Vitens. De oplopende vraag naar drinkwater komt volgens hem onder meer door de bouw van nieuwe woningen. "Als er nieuwe woningen worden gebouwd, moeten die ook aangesloten worden op schoon en veilig drinkwater."

De schouders eronder

Voor Fryslân is het vooral van belang om de komende tijd nieuwe waterbronnen operationeel te maken "En in Nij Beets en Boornbergum is Vitens aan het kijken om de drinkwaterwinning daar uit te breiden."

Volgens Bruning moeten de schouders eronder "Het is een samenspel tussen provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven, zodat we de afgegeven vergunningen met spoed in bedrijf kunnen zetten."

De waterkwaliteit is in Fryslân wel redelijk goed, al vormt de verzilting van het land wel een bedreiging. Daarbij dringt het zout door in de zoetwaterlaag.

Toenemende vraag

Het RIVM adviseert het Rijk, de gemeenten, de provincies en de drinkwaterbedrijven om samen de knelpunten aan te pakken. "Anders hebben we in 2030 een tekort aan drinkwater. Wij verwachten in Fryslân dat tegen 2030 de vraag naar drinkwater met 57 miljoen liter zal gaan toenemen", zegt Bruning.

Vitens roept mensen op om zoveel mogelijk water te besparen. "Dat kan door iets minder lang te douchen en te kijken naar hoe we water beter kunnen vasthouden. Bijvoorbeeld door het water zelf op te vangen in een regenton en dat water te gebruiken om de tuin in het voorjaar mee te sproeien."

