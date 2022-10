Vitaliteit Sneker binnenstad wordt zichtbaar

De heren Buma en Diekstra genieten van hun kopje koffie in de pauze van de eerste bijeenkomst van ‘Vitaal Sneek’ na de zomervakantie. Ze zijn zojuist bijgepraat door binnenstadmanager Jan Gerbrand Krol over wat er in de afgelopen periode allemaal al bereikt is. Zaken als het autoluw vrijmaken van de Sneker binnenstad, duidelijke bebording van waar de parkeergarages in Sneek zijn en de Schoonmaakdagen zijn ogenschijnlijk kleine dingen die benoemd worden.

Bouwstenen

Maar hoofdzaken waar ook deze avond weer over gesproken wordt zijn merk en identiteit van de stad, zichtbaarheid, toegankelijk- en bereikbaarheid, de aankleding van de binnenstad en de ‘beleving’. Stuk voor stuk bouwstenen waarover met elkaar overlegd wordt, ook op deze avond. Zijn er ook al concrete dingen te benoemen?

Wiebren Buma, directeur bestuurder van CKS, Cultuur Kwartier Sneek, geeft een mooi concreet voorbeeld over de vitaliteit van de stad, over de seizoenverlenging. “Ik vertel hier graag over lichtproject Luna. Het pas helemaal in het concept van Vitaal Sneek, omdat we vinden dat je de stad nog aantrekkelijker moet maken, het hele jaar rond. Wij vanuit Cultuur Kwartier Sneek proberen twaalf maanden in het jaar programmering rond te krijgen, niet alles in een periode clusteren. Want Sneek is in het najaar en de winter ook heel erg mooi. Het project Luna Waterstad past daar fantastisch in.”

Lichtproject Luna

Buma: “Luna Waterstad wordt georganiseerd door Media Art Fryslân die ook Luna in Leeuwarden organiseert. Een hele gedreven club mensen die alles weten van lichtkunst en lichtkunstenaars over de hele wereld. Ze hebben er een neus voor om die mensen te scouten en deze kant op te halen. Om mooie plekken in de stad te vinden en uit te lichten. Dat kunnen ook hele lelijke plekken te zijn, maar uiteraard ook mooie plekken, waarmee je de stad op een andere manier laat zien of uitlicht. Het kan zijn dat je een hele gevel uitlicht maar ook dat je op het water iets doet. Op panden teksten met licht projecteert. Ik ga uiteraard nog niet al te veel zeggen, maar op het Martiniplein komt er een grote installatie te staan, een soort aquarium waar mensen zelf dingen kunnen maken en die je vervolgens terugziet in het kunstwerk. In het Wilhelminapark, een plek waar veel mensen graag zijn, hebben we die oudere, jongere, witte, donkere bezoekers op een bepaalde manier gefotografeerd. Die worden dan ’s avonds geprojecteerd op de enorme boomkruinen. Dan loop je allemaal tussen mensen door die je bij daglicht ook in het park tegen zou kunnen komen. Indrukwekkend.”

De bezoekers die het project zullen trekken zijn alleen maar góéd voor de middenstand en de horeca van de stad, meent Buma. De eigen inwoners beleven Sneek op een hele andere manier. Het lichtkunstfestival zal plaatsvinden tussen 14 tot en met 22 oktober en de verwachting is dat het duizenden bezoekers zal trekken.

Stuurgroep

Egon Diekstra is samen met Renate Venema, Peter de Jong en Jan Gerbrand Krol lid van de stuurgroep Vitaal Sneek. Diekstra als vertegenwoordiger van de VOS, Venema van de Rabobank, De Jong van de gemeente Súdwest-Fryslân en Krol, zoals al eerder aangehaald, als binnenstadmanager.

Egon Diekstra over de tot nu bereikte resultaten. “Waar ondernemers over het algemeen een hekel aan hebben, is als er geen snelheid gemaakt wordt. Ik was ook zo’n toegewijd ondernemers, maar omdat ik tegenwoordig ook andere dingen doe, ben ik iets relaxter. Als ik nu terugkijk wat er in een jaar gedaan is en de voorwaarden geschapen zijn om straks plannen echt tot uitvoer te laten komen, dan krijg ik wel kippenvel; we maken echt wel stappen. Het autoluw maken van de binnenstad is een mooi voorbeeld. Als de Singel tot de Prins Hendikkade straks autoluw is tussen twaalf en zes uur, en dat een jaar lang, dan gaat dat heel veel data opleveren en veel betekenen voor de binnenstad. Dat linieert veel aan andere plannen die er zijn.”

Gouden driehoek

Diekstra: “Alle plannen die ergens geschreven en gemaakt zijn, waar mensen iets van vinden zijn nu op een hoop gegooid en in delen zijn verwerkt waardoor ze overzichtelijk worden. Zodat we ze straks in de juiste volgorde kunnen beetpakken en het realistische plannen worden. Daar word ik wel heel warm van. De kracht van deze groep zit hem in het feit dat de gouden driehoek, bestaande uit vastgoedondernemers, retailers en de gemeente, met elkaar aan tafel zitten. Zo hebben we continu respect voor elkaars belangen en dan kom je ergens. Daarvóór was het vaak: ‘zij willen niet en zij kunnen niet’. Daardoor kun je nooit meters maken. De grootste uitdaging voor Vitaal Sneek dat wij de energie er in houden, dat mensen kunnen zien dat er stappen gemaakt worden.”

Functie offline winkels verandert

We spreken tegenwoordig niet meer over winkelcentrums, maar over stadscentrums. Omdat de functie van offline winkels verandert; daar kun je niet omheen, maar je moet er op inspelen. Je kunt niet geforceerd iets willen houden, wat er niet meer is. Dat zijn best wel grote stappen die genomen moeten worden; daar helpt het marktmechanisme ons bij, want zaken gaan soms ook vanzelf. Maar er moet wel goed gefaciliteerd worden, want anders wordt de stad niet aantrekkelijk. Veel mensen zijn sceptisch en eerlijk gezegd was ik dat zelf ook, maar nu ik na een jaar stuurgroep verder kijk, zie ik het enthousiasme van de gemeente. Mensen van de gemeente komen constant in groten getale opdraven en dat doet mij goed en ik zie dat ondernemers daar respect voor krijgen.”

Tekst: Henk van der Veer

Fotografie: Henk van der Veer en VVV Waterland van Friesland