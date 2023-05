Vitale Jaap Kronemeijer tennist nog altijd

Ooit begonnen als meester op de Jan van Nassauschool in het hartje van de stad, later werkzaam aan de LTS als wiskundeleraar en tenslotte zijn onderwijs carrière afgesloten als MTS-directeur in Sneek, is nog superfit. Kronemeijer tennist zelfs 3 x per week één tot twee uur bij de Vliegende bal. Zijn tennisvrienden wensen hem nog veel speelplezier toe, laten ze in een berichtje aan de GrootSneek-redactie weten. Uiteraard was er een bos bloemen voor Kronemeijer van zijn tennismaten.