Visser Shipping uit Sneek nieuwe ‘reder’ van het Fries Scheepvaart Museum

SNEEK - Rederij Visser Shipping uit Sneek heeft zich voor de komende 3 jaar als ‘reder’ (hoofdsponsor) verbonden aan het Fries Scheepvaart Museum. De rederij verzorgt met vijf moderne containerschepen transporten over zee in Noordwest-Europa. Bovendien zijn de eigenaars, Douwe en Aleida Visser, beide afkomstig uit een schippersfamilie en fervent skûtsjesilers. Ze voelen zich daardoor nauw verbonden met de thema’s van het museum. Veel mensen zullen Douwe Visser wel kennen als schipper van het skûtsje ‘Doarp Grou’.

“Wat wij nu doen met onze containerschepen, deden onze pake’s vroeger met hun skûtsje,” zegt Douwe Visser. “Alleen zijn de verhoudingen nu heel anders. De schepen zijn veel groter, we vervoeren veel meer tegelijk en we leggen grotere afstanden af. Het is belangrijk om te kunnen zien waar je vandaan komt en hoe de sector zich heeft ontwikkeld.” De pake van Aleida, Ulbe Zwaga, schonk de prijzen die hij won met het skûtsjesilen aan het Fries Scheepvaart Museum. Ze zijn daar te zien in de vitrine van de skûtsjezaal. Zwaga won als schipper van Grou 7 keer het SKS-kampioenschap, Douwe Visser heeft als schipper van Grou inmiddels 6 kampioenschappen op zijn naam staan. Hij is een volle neef van de Douwe Visser die jarenlang schipper was op de Sneker Pan.

Het Fries Scheepvaart Museum in vanzelfsprekend heel blij met de steun van Visser Shipping. “Niet alleen vanwege de historische band van de families, maar ook omdat de huidige activiteiten van Visser Shipping zo goed bij ons museum passen,” legt directeur Hester Postma uit. “We zijn druk bezig met het vernieuwen van onze collectiepresentatie, en daarin willen we veel meer de link met het heden en de toekomst leggen. Met een bedrijfspartner als Visser Shipping aan boord, kan dat heel goed.” Begin dit jaar tekende ook het Sneker bedrijf Lankhorst Engineered Products voor 3 jaar bij als hoofdsponsor van het museum.