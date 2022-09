Vissen naar verhalen in Byt! te zien bij Omrop Fryslân

FRYSLAN - In Byt! gaat presentator, visser en geboren en getogen Dokkumer Tamme Smit op pad met bekende Friezen. Ze gaan naar plekken in Friesland die veel voor zijn gasten betekenen en gooien daar een hengeltje uit.

De perfecte bezigheid voor een goed gesprek. Byt! is vanaf maandag 5 september te zien om 17.15 uur bij Omrop Fryslân.

Zelf is Tamme fervent visser. “Al sûnt ik trije jier âld bin, bin ik sljocht fan it fiskjen en de natuer. Myn pake wie net by de wetterkant wei te slaan; dat haw ik no ek.”

In Byt! reizen we dwars door Fryslân, van het centrum van Franeker tot de stranden van Ameland en van de Friese wouden tot de uitgestrekte landerijen. De gasten vertellen bijzondere verhalen op voor hun belangrijke Friese plekken. Tamme en zijn gast gaan terug naar de roots en op die plek, of in de buurt, neemt Tamme ze mee vissen.

Zo gaat Tamme met Lutz Jacobi naar Katlijk, met Afke Boven naar Ameland, met Charles Groenhuijsen naar Joure, Emiel Stoffers vist in Westergeest, burgemeester Sybrand Buma gaat terug naar zijn roots in Workum, Griet Wiersma naar Driezum, minister Dennis Wiersma gooit zijn angetl uit in Franeker en Elske DeWall vist met Tamme in Feanwâlden.

In de uitzendingen zien we een kant van de gasten die we niet vaak zien en komen we meer te weten over hun leven. Volgens Tamme zorgt de combinatie van vissen en goede gesprekken ervoor dat het een prachtig programma is om te zien. “Eltsenien hat in unyk ferhaal en achter elts persoan skûlet faak in ferhaal dêr’t de bûtenwrâld nea fan wit. It programma Byt! bringt dêrtroch al fiskjend ferhalen nei foaren.”

Byt! is vanaf maandag 5 september te zien bij Omrop Fryslân. Iedere maandag om 17.15 uur en daarna ieder uur.