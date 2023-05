Visles op Piet Bakkerschool Sneek

SNEEK- Op 25-05-2023 komt VISmeester Jan van hengelsportvereniging op bezoek bij Piet Bakkerschool in Sneek voor een visles. Eerst krijgen de leerlingen van groep Overig een biologieles over vis en water, waarna ze aan de waterkant zelf kunnen ervaren hoe leuk het sportvissen is.

Tijdens de visles krijgen de leerlingen een inkijkje in het huis van de vis. Deze wereld onder water is praktisch onzichtbaar en juist daarom zo fascinerend. Ook leren de kinderen de basis van het sportvissen en hoe je zorgvuldig omgaat met een gevangen vis – bijvoorbeeld dat je hem met natte handen moet vastpakken, zodat de slijmlaag niet beschadigt.

Visexcursie

Na de theorieles gaat de visles ’s middags verder aan de waterkant van een viswater vlakbij de school. Daar kunnen de kinderen in de praktijk ervaren dat vissen een leuke en spannende buitenactiviteit is. Ervaren sportvissers van de vereniging staan klaar om de kinderen te begeleiden zodat ze op een goede manier leren vissen. Na afloop wordt samen met de kinderen bekeken welke vissoorten er zijn gevangen. Bij sommige vislessen zijn dat er wel vijf of meer!

15.000 Schoolkinderen

Niet alleen leerlingen zijn steevast enthousiast over de vislessen. Juffen en meesters zijn ook vol lof over de gratis service die Sportvisserij Nederland samen met de hengelsportfederaties en -verenigingen aanbiedt. In het afgelopen jaar zijn maar liefst 650 vislessen gegeven, waarmee 15.000 kinderen zijn bereikt. Na een visles hebben kinderen meer oog gekregen voor de natuur in hun eigen woonomgeving en ervaren hoe rustgevend het vissen kan zijn. Vissende kinderen gaan vaker naar buiten dan hun niet-vissende leeftijdsgenoten, wat gezond is voor hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.