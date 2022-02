Visit Friesland Elfstedenrace nieuwe UCI wedstrijd in Friesland

Dat Friesland dé buitensportprovincie van Nederland is, is niets nieuw. Het is hier een feestje voor watersporters, schaatsers en ook zeker voor wielrenners. We hebben misschien geen bergen, maar de grote variatie aan wegen en het open karakter zorgen voor een bijzonder parcours. Hoog tijd dus om met de Visit Friesland Elfstedenrace weer een plek op de internationale wielerkalender in te nemen.

Een spannende wedstrijd waarin de UCI Continental teams en de opleidingsploegen van de World Tour Teams Jumbo-Visma en Team DSM meedoen. De start en finish zijn in Leeuwarden en de route over 199 kilometer doet alle Friese elf steden aan.

Kom de racers zelf aanmoedigen of volg de strijd zondag 6 maart via de live-uitzending van Omrop Fryslân of kijk de wedstrijd via Eurosport.

Naast de Visit Friesland Elfstedenrace waarin de heren strijden om de titel, wordt er van 3 t/m 5 maart ook gestreden door de vrouwen in de Bloeizone Fryslân Tour.