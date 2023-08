Vip Autopoetsen Sneek heeft haar deuren geopend

SNEEK-Bezoekers zijn welkom bij het nieuwe autopoets bedrijf in Sneek. Met onderscheidende diensten in het reinigen en polijsten van auto’s. Met oog voor detail worden auto’s gereinigd en wordt er gestreefd naar maximale tevredenheid van de klanten. De nieuwste gereedschappen en reinigingstechnieken, waaronder reinigen met stoom, worden ingezet.

Van 31 augustus t/m 15 september kan je een kleine auto voor €130 en een grote auto (meer dan 5 persoons) voor €150 volledig laten reinigen van binnen en buiten.

Vip Autopoetsen Sneek is gevestigd aan de Tingietersstraat 14R en te bereiken via vipautopoetsen@gmail.com of telefonisch via 06 87120365.