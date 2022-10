Vijftig tot zestig procent van de ritten valt uit door staking streekvervoer

"Dat is voor de reiziger natuurlijk erg vervelend, want het is maar afwachten of een bus wel of niet komt." Maar staken doe je niet voor niets, zegt Kuiper. "Het is een uiterste schreeuw om aandacht. Daarvoor staan we hier vandaag." Bij Heerenveen waren al werkzaamheden. "Voor die reizigers is het wel opgelost, daar rijden bussen die onder een andere CAO vallen. Het noorden blijft wel bereikbaar."