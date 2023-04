MELBOURNE - Voor de eerste keer dit seizoen is het Nyck de Vries gelukt door te stoten naar het tweede deel van de kwalificatie. En dat terwijl de pech hem ook in Australië leek te achtervolgen.

Toch is hij niet helemaal tevreden. Terwijl hij naar de pits rijdt, zegt hij over de boordradio: "Balen dat we de achterkant verloren bij het ingaan van de ronde." Pierre Hamelin, zijn engineer, bevestigt dat. "We moeten onderzoeken wat er gebeurde. We verloren daar alles."

Zoals we De Vries kennen is hij kritisch op zichzelf. Toch laat hij opnieuw progressie zien en dat op een voor hem onbekend circuit waar hij opnieuw veel baantijd miste. De Vries omschrijft Albert Park als listig: een baan waar een foutje snel gemaakt is.

Geen ruimte voor fouten

"Er staat veel wind, de omstandigheden zijn moeilijk, ook doordat je niet overal goed zicht hebt. Omdat er maar een klein stukje gras tussen de baan en de muur zit, is het een lastig stratencircuit waar geen ruimte is voor fouten."

Tijdens Q1 zit De Vries echter in een lekkere flow. Doordat Sergio Perez van de baan schiet, ligt de kwalificatie een tijdje stil. De Vries staat dan met een zevende tijd op de klok. Veel coureurs hebben dan nog geen tijd gezet waardoor het druk is tijdens het vervolg van de sessie.

Sneller dan Yuki

Ook De Vries verbetert zich en plaatst zich met een veertiende tijd voor het tweede deel van de kwalificatie. Het is de eerste keer dat De Vries dat redt. Hij doet dat bovendien door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda te snel af te zijn. Een knappe prestatie.

Worsteling

Tijdens Q2 heeft De Vries echter moeite zijn teamgenoot voor te blijven. In de laatste sector verliest hij te veel tijd. Hij worstelt met de balans, met name aan achterkant van de auto. Even lijkt hij zijn teamgenoot voor te kunnen blijven, maar in de laatste ronde schiet Tsunoda door naar P12, waardoor De Vries als vijftiende aan de race begint. Landgenoot Max Verstappen start van pole.