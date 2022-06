Vijftien jaar Wijkresto voor wijkvereniging 'De Watertoren' in Lemmerweg West

De bedoeling van dit Wijkresto is vooral dat het laagdrempelig moet zijn en dat het voor de bezoekers/bewoners van de wijk ook een fijne ontmoetingsplaats is. Gezellig met elkaar eten in het wijkgebouw aan het Kaatsland in de wijk Lemmerweg West en ondertussen wat kletsen. Een gevoel van erbij horen. Tijdens de coronaperiode waren ook wij genoodzaakt om te stoppen.

Jan Schous is in het voorjaar van 2021 begonnen met Take Away-maaltijden te bereiden en dan niet 1 x per maand maar iedere dinsdag. De bewoners konden deze maaltijd afhalen tussen 16.00 en 17.00 uur. Dat gebeurt tot op heden nog steeds elke dinsdag. Op 25 oktober is het precies 15 geleden dat de eerste Wijkresto werd georganiseerd. Dit zal feestelijk worden gevierd.