Vijftien groepen met ruim 220 muzikanten op Súdwest Festival in Workum

WORKUM- Vijftien muziekgezelschappen uit Súdwest-Fryslân treden zondag 20 maart op tijdens het Súdwest Festival in Workum. Verdeeld over drie zalen in Kultuerhús Klameare laten orkesten, ensembles en koren een gevarieerd repertoire horen met klassiek werk, jazzstukken en popnummers. Bij elkaar gaat het om ruim 220 muzikanten van alle leeftijden. Een djembégroep onder leiding van Moustapha Seck verricht om 13.30 uur de opzwepende opening in de foyer. Het festival duurt tot 17.00 uur en is gratis toegankelijk.