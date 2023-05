Vijfde duel moet beslissing brengen bij Friso Sneek en VV Utrecht

UTRECHT-Komende zondag wordt in de Sneker Sporthal beslist wie zich landskampioen mag noemen. Dit scenario rolde er zondag uit de bus doordat VV Utrecht de laatste strohalm greep en in eigen huis met 3-2 zegevierde. Door die zege is de stand na vier gespeelde partijen helemaal in balans.

Invasie

Het was een reclameplaatje voor het volleybal in Nederland in Sportcentrum Galgenwaard. Een ware invasie vanuit Friesland en een massale opkomst van de Utrechtsupporters. Allemaal prachtige randvoorwaarden in deze schitterende finalereeks. Vorige week trok Friso Sneek er voor de helsdeuren een vijfsets zege over de eindstreep na een Houdini-escape. Bijna hadden de Friezinnen wederom een huzarenstunt uitgehaald door na een 2-0 achterstand in sets met verenigde krachten de derde en vierde set te winnen, maar uiteindelijk in het zicht van de haven net te stranden.(17-25, 19-25, 28-26, 25-23 en 12-15)

Twee kansen

De gasten waren in het begin nog wat onwennig en de thuisclub dicteerde het spel. Blijkbaar toch wat plankenkoorts als je voor zo’n belangrijke partij staat. Begrijpelijk ook, In het achterhoofd in ieder geval houdende dat Friso Sneek twee kansen heeft op de nationale titel. Dat zou toch enige mate van rust moeten geven zou je denken. Maar, Utrecht vocht voor elke millimeter en draaide de Friezinnen met name in de eerste set flink de duimschroeven aan. (25-17) Trainer/coach Harry van den Brink wisselde al vrij snel Rosa Entius voor Anlène van der Meer en bracht voor een linkshandige speelster een lange rechtshandige diagonaal. Tevens nam Sjanet Wijnia de rol van Rixt Scholten over op de liberopositie.

Geslepen

In de tweede set zette Utrecht Sneek veelal onder druk met een goede serve en een uit alle hoeken scorende Marly Bak die het leeuwendeel van de punten op haar naam mocht schrijven. Aan de andere kant was dat Anniek Siebring. De 1.80 lange buitenaanvalster speelde uiterst geslepen en hield haar ploeg in de strijd. In de tweede set kantelde al een beetje het wedstrijdverloop, omdat Sneek zich meer kon vastbijten in de opponent al leidde dat nog niet tot een setzege.

Loeispannend

In de derde set gaven de teams elkaar geen duimbreedte toe. Steeds was het verschil twee punten en uiteindelijk trok Friso Sneek de derde set naar zich toe. Ook in de vierde set was het loeispannend. Teams wisselden goede en mindere goede momenten met elkaar af, maar de fout aan Utrechtzijde op 24-23 bracht beide partijen weer naast elkaar.

Echte loterij

De vijfde set. Gooi maar een euro op en je weet niet hoe het afloopt. Een echte loterij wie de zenuwen het beste in bedwang houdt. Utrecht pakte meteen wederom de bekende twee punten voorsprong en hield deze structureel vast tot aan het eind om deze beslissende set met 15-12 te winnen.

Ontknoping in Sneek

Reclame voor het volleybal door alle belangstelling en het vertoonde spel. Diep respect voor de Sneker meiden die na twee sets geweldig terugkwamen, maar niet beloond werden met een overwinning. Komende zondag de allesbeslissende partij in de Sneker Sporthal met een ontknoping die zijn weerga niet zal kennen.

Bron: VC Sneek