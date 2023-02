Vijf medailles op NK judo voor Judo Team Akkermans Den Haag

Een formidabele prestatie voor deze judoka's die dagelijks onder bezielende leiding van Wytze de Jong, Véronique Akkermans en ook Benji Nortan serieus met judo bezig zijn: judotrainingen, krachttraining, survival, voeding-bewustzijn en mentale training, waarbij steeds de persoonlijke groei van de judoka centraal staat.

Nederlands Kampioen in de klasse -52 kg werd Ciska Adema uit Workum. Dit is haar 2e nationale titel, want ook in de -15 jaar wist ze al eens kampioen te worden.

Ook schitterend Kampioen van Nederland werd Michel Guikema uit Leeuwarden in de klasse -50 kilo.

Top 10 plek voor Jutrijper Tymen Huitema

Prachtige Bronzen medailles werden gewonnen door broer én zus Riemer

Jelte(-50 kg) en Amara Buwalda (-52kg) (Bolsward) Ook was er Brons voor Maaike Hoogeveen uit Oldeholtpade in de klasse -44 kg.

-57 kg viel Leah Offenberg (Leeuwarden)net buiten de prijzen.

Een mooie Zevende plaatse -46 kg was er voor Rutger Eijzenga (Tzum) Op de Negende plaatsen eindigden -60 kg Tymen Huitema (Jutrijp) en -48 kg Jonna Dijkstra uit Leeuwarden.

Dinand Trinks uit Harlingen won wel een partij, maar redde het niet om in de top 10 te komen.