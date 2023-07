Vijf Golden Girls Juffen nemen afscheid van Thomas van Aquinoschool Sneek

SNEEK- Vandaag nemen maar liefst vijf onderwijzeressen van de Thomas van Aquinoschool in Sneek afscheid. Anneke, Klaske, Thea, Hannie en Annigje zijn allen al 35-40 jaar werkzaam in het onderwijs en nu komt de tijd dat ze gaan genieten van hun welverdiende pensioen. Zij horen inmiddels ook bij de inboedel van de Thomas van Aquinoschool in Sneek. Deze dag staat in het teken van het thema circus. De kinderen en collega’s waren allemaal ook verkleed in dit thema.