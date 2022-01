Vijf Friese theaters organiseren 'Festival van Overmorgen'

SNEEK - De vijf Friese theaters hebben in coronatijd de handen ineengeslagen om te zorgen dat de culturele keten in leven blijft. Met steun van de provincie Friesland is er een festival in de maak, vooralsnog onder de titel ‘Festival van Overmorgen’.

Ieder theater zorgt voor een eigen productie, in samenwerking met één of meerdere artiesten. Deze productie is in alle vijf theaters te zien. Zo zijn er vanaf het eerste weekend van september vijf aaneengesloten festivalweekenden in achtereenvolgens Heerenveen, Sneek, Franeker, Drachten en Leeuwarden. Gea Smidt is aangetrokken om samen met de theaters van alle losse producties één theatraal evenement te maken.

Directeur CKS Wiebren Buma over het festival: "Het is prachtig om te zien dat er vanuit de onderlinge samenwerking zo’n mooi initiatief ontstaat waarmee we veel theatermakers aan het werk kunnen houden. In Sneek werken we samen met theatermaakster Tamara Schoppert, die een prachtige voorstelling maakt voor op ons festival".