Vijf bewoners azc Sneek gewond na brandstichting in keuken, één aanhouding

Drie bewoners hadden te veel rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis, twee andere bewoners met snijwonden konden in het azc worden geholpen door ambulancemedewerkers.

Eén van de units op het azc-terrein is volledig uitgebrand. De andere units werden ontruimd. Voor de mensen in de onbewoonbaar geraakte unit is andere woonruimte geregeld in het azc.

Onrust

De brand zelf zorgde voor veel onrust op het azc-terrein. Tientallen bewoners van units vlak bij de brand werden uit hun woonruimte gehaald. Andere bewoners kwamen uit zichzelf naar buiten. Sommigen nog in nachtkleding en op slippers. De brandweer had de brand vrij snel onder controle, maar schaalde toch op vanwege de onrust op het terrein.

"Toen de eerste ambulances en brandweerwagens verschenen werden de mensen onrustig, maar toen de brand uit was werd het al snel weer rustiger", vertelt woordvoerder Marko Kinderman van Brandweer Fryslân.

Er waren meerdere korpsen ter plaatse gekomen om de middelbrand te blussen. Kinderman noemt het een grote operatie. "Sneek en IJlst zijn gealarmeerd en voor de samenwerking tussen de diverse hulpdiensten is er GRIP-1 afgegeven."

Aanhouding

In het azc ging al snel rond dat de brand was ontstaan door brandstichting en ook wie de mogelijke dader zou zijn. De politie heeft daarop één man aangehouden op verdenking van brandstichting. "Dat is nog niet zeker, maar dat idee heerste wel", zegt Kinderman.