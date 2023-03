Vijf bandjes spelen tijdens Atrium on Tour bij restaurant Bij Fier

SNEEK- Donderdag 6 april is er weer een nieuwe editie van Atrium on Tour, het rondreizende bandjesspektakel van kunstencentrum Atrium. Deze keer zijn de talentvolle muzikanten te gast bij restaurant Bij Fier in Sneek. Er treden ‘s avonds vijf bands op: Maracuja, The Mystery Band, Vibes, Error en Funkystuff. Ieder optreden duurt ongeveer een kwartier. De entree is gratis.