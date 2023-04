Viering eeuwfeest Poiesz start met fraaie documentaire en aanbieding jubileumboek

In Theater Sneek werd het glas geheven nadat kort daarvoor een fraaie documentaire ( ‘Poiesz, al 100 jaar een mooi verhaal’) over de ontstaansgeschiedenis, de ontwikkeling en de toekomst van het Sneker familiebedrijf was vertoond. Commissaris van de Koning, Arno Brok, nam uit handen van algemeen directeur Piet Smit het jubileumboek, met in ontvangst.

Gerda Lok-Poiesz

Voordat de documentaire gestart werd stond Piet Smit stil bij het overlijden van Gerda Lok-Poiesz, eerder dit jaar. Gerda, dochter van de oprichter van het familiebedrijf Lodewijk (‘Loodsje’) Poiesz, had het jubileumfeest graag willen meemaken. Het mocht niet zo zijn. Volkomen terecht dat het jubileumfeest begonnen werd met een eerbetoon aan Gerda. Twee prachtige stoelen, uit het ouderlijk huis van Gerda, stonden op het podium als stille getuigen van een hardwerkende familie.

Jubileumboek

In het jubileumboek, 168 pagina’s en met heel veel foto’s, wordt in vogelvlucht de geschiedenis van de supermarktfamilie weer gegeven. Peter van der Meeren verzorgde de fotobijschriften en Okkinga Communicatie was verantwoordelijk voor de mooie vormgeving.

Piet Smit, vertelde na de overhandiging over de ontstaansgeschiedenis van de uitgave, die 18 maanden in beslag nam.

“We hebben het met elkaar bedacht en ons daarbij afgevraagd wat wij als Poiesz Supermarkten over willen brengen. Dat is met name het familiaire, het gevoel van saamhorigheid. Niet zo moeilijk doen, met elkaar moeten we er hard voor werken en dat heeft Poiesz al 100 jaar gedaan. Vanuit dat thema hebben we bedacht van hoe kunnen we dan iedereen aangesloten krijgen bij dat mooie verhaal. Met de documentaire, het boek en een speciaal voor het eeuwfeest geschreven jubileumlied hebben we dat neergezet. Dat ik mijn toespraak stilstond bij Gerda Lok-Poiesz heeft te maken met het familiaire, datgene wat in de harten en de ziel van de mensen zit aandacht geven. Gerda had zo naar deze dag uitgekeken, het mocht niet zo zijn, maar ze was er zo toch een beetje bij. Dat geldt voor alle overleden familieleden. De toekomst van Poiesz is hartstikke rooskleurig, we staan er goed en we zijn een gezond bedrijf. We zijn heel gezond 100 jaar geworden en we zullen ook supergezond 125 jaar worden”, aldus een dankbare Piet Smit.

Op de voorpagina van het hardcover boek een fraaie afbeelding ( schilderij van H.Sluyter ) van de groentewinkel aan de Havenstraat, waar Lodewijk (‘Loadsje’) Poiesz en Wijtsche (‘Wietske’) Harsta in 1923 de eerste Poiesz winkel begonnen. Inmiddels zijn er ruim 70 zaken in de noordelijke provincies, en ongeveer 5000 medewerkers.

De openingsstunt in 1923 mocht er zijn: ‘8 blikken groente voor omgerekend 45 eurocent…’