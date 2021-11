Vierduizend deelnemers alternatieve 'en hopelijk unieke' Fietselfstedentocht

Tot en met 2019 deden gemiddeld ieder jaar op Pinkstermaandag zo'n 13.800 fietsers mee aan de gewone Elfstedentocht. Die kon in 2020 niet doorgaan. Dit jaar ook niet, maar de organisatie was erop voorbereid en had een alternatief bedacht.

Mensen hadden deze zomer de mogelijkheid om zelf te bepalen waar ze aan de tocht begonnen en op welke dag ze dat deden. De meeste mensen kozen zaterdag 21 augustus uit: toen begonnen 425 deelnemers aan de tocht.

Bolsward populair als startplaats

En ook al mocht iedereen dus zijn of haar eigen startplaats bedenken, meer dan de helft van de deelnemers begon volgens traditie in Bolsward. Daarna was Leeuwarder het populairst als startplaats, met 461. In Sloten begonnen 374 fietsers aan de tocht.

Van de deelnemers aan de alternatieve Fietselfstedentocht kwam ruim 58 procent van buiten Fryslân.

De Fietselfstedentocht zag er dit jaar dus heel anders uit, maar de deelnemers die de tocht tot een goed einde hebben gebracht, hebben wel een kruisje gekregen.

De organisatie is blij met de cijfers, maar hoopt ook dat het de laatste keer is dat de Fietselfstedentocht op deze manier werd gehouden.

"We hopen voor 2022 natuurlijk op iets anders. Dan willen we weer een traditioneel mooie Fietselfstedentocht op Pinkstermaandag organiseren. Want vijftienduizend fietsers die op dezelfde dag dwars door het mooie Fryslân fietsen, blijft natuurlijk het allermooist."