Vierde overwinning, derde op rij, voor Langweer, maar de strijd ging tussen Leeuwarden en Lemmer

LEMMER- Harmen Brouwer zeilde grandioos met het skûtsje naar zijn vierde overwinning, de derde op rij, in de Lemster Baai. De winst was echter niet het spannendste van de dag, want dat was de strijd tussen Leeuwarden en Lemmer.

Vanwege veranderende wind werd de startprocedure om 14.00 uur een tijdje uitgesteld. Als route was een zandloper uiteengezet. Er was geen valse start toen de skûtsjes mochten beginnen, in tegenstelling tot sommige eerdere wedstrijden.

Op het Lemster thuiswater zeilen gaf Albert Visser van tevoren wel druk. Hij zei: "We moeten deze goed doorkomen, dan scheelt dat weer. Het schip loopt goed en we zijn scherp." Volgens Gjalt de Jong had Albert Visser ook de beste papieren en het psychologische voordeel van thuiswater.

Earnewâld lag bijna nog stil en ook Grou en Lemmer kenden een slechte start. Langweer deed daarentegen goede zaken bij de start en kwam ook als eerste om de bovenwindse ton. Harmen Brouwer werd gevolgd door Leeuwarden, Súdwesthoeke en Heerenveen.

Rode vlaggen bij Huizum en Grou

Al snel na de start wapperden bij Huizum en Grou rode vlaggetjes op het schip. Zij protesteerden tegen elkaar: Grou kwam over stuurboord aan en moest door de wind en uitwijken, maar in de ogen van de Huizumers deden zij dat niet snel genoeg. Na een halfuur werd bij Grou de vlag er weer uit gehaald.

De verliezer van de tweede slag was Heerenveen, die als tiende om de ton kwam. Súdwesthoeke zakte ook twee plekjes, die vervolgens naar Woudsend en Lemmer gingen. De eerste twee skûtsjes om de tweede ton bleven Langweer en Leeuwarden.

Groot gat met de middenmoot

Klassementsleider Lemmer kwam na Langweer en Leeuwarden als derde om de volgende ton. Het skûtsje had een aardig gat geslagen met de achtergelegen skûtsjes. Die afstand werd alleen maar groter.

De skûtsjes in de middenmoot moesten steeds op elkaar wachten, waardoor het lang duurde voordat ze op gang konden komen. De wind veranderingen braken hun op: niet overal in de Lemster baai was er evenveel wind.

Langweer, Leeuwarden en Lemmer zeilden juist door vrij water, zij hoefden zich niet in te houden en konden de ideale bochten pakken. De voorsprong van Langweer werd groter en liep op tot een halve kilometer, terwijl Leeuwarden en Lemmer elkaar bevochten om de tweede plaats.

Na ruim een uur zeilen was Grou naar een zevende plaats gezeild, maar er liep nog steeds een protest tegen hen. Joure maakte een goede slag en schoof drie plekken naar voren naar de vijfde positie. De Súdwesthoeke was goed bezig in het begin, maar zeilde langzaam naar achteren in de wedstrijd. Ook Akkrum deed het niet goed.

Strijd tussen Lemmer en Leeuwarden

Langweer lag riant voor, maar de strijd om de tweede plaats ging door: Lemmer en Leeuwarden lagen zij aan zij. Bij de bovenste ton was de strijd beslist: Leeuwarden had een aardige voorsprong te pakken, terwijl Lemmer bedreiging kreeg van Huizum.

Niet lang daarop volgde Grou, die eerst afgeschreven leek na een dramatisch eerste kruisrek, maar goed omhoog zeilde. Bij de bovenste ton werd de finish neergelegd, mooi bij het publiek dat op de eerste rang om de baai van Lemmer heen zat.

Lemmer maakte het gat met Leeuwarden kleiner: het koos de aanval en zette druk. Maar ook Grou klopte op de deur. Leeuwarden liet Lemmer wat omvaren en Grou maakte daar gebruik van en koos een andere koers.

Koploper Langweer kwam met een flinke windvlaag over de finish. Het duel om de tweede plaats werd gewonnen door Leeuwarden, gevolgd door Lemmer en Grou. Daarna volgde Huizum, die intussen de rode vlag van het schip had gehaald.

De uitslag van de wedstrijd bij Lemmer

Skûtsje Punten 1. Langweer 0.9 2. Leeuwarden 2 3. Lemmer 3 4. Grou 4 5. Huizum 5 6. Joure 6 7. d'Halve Maen 7 8. Earnewâld 8 9. Heerenveen 9 10. Akkrum 10 11. Súdwesthoeke 11 12. Woudsend 12 13. Sneek 13 14. Drachten 14

"Was 'ie weer ", zegt Harmen Brouwer vlak na de eindstreep. Het lijkt bijna te wennen voor de schipper van Langweer. "Ongelooflijk, wie had dat ooit gedacht. Ik niet in elk geval. Dit is heel bijzonder, helemaal top."

"Dit is uniek jong"

Het winnen verveelt nog niet, zegt de schipper. "Ik heb vanochtend nog even met Gerhard Pietersma gepraat. Hij zei: dit is uniek jong, doe je best en houd je hoofd er bij te houden. Ge-wel-dig."

Na de eerste dag op Lemmer staan de nummers één en twee nog op dezelfde plek in het klassement, maar Heerenveen en Langweer zijn van plek gewisseld.

