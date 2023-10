BOLSWARD- In de vierde musical van Master Gysbert komen de meester en zijn klas achter een geheim, 'It Boalsert mystearje', dat grote gevolgen heeft voor Friesland en de Friese taal.

Schoolvoorstellingen zijn er van 19 oktober t/m 10 november en alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zijn van harte uitgenodigd! De voorstelling is vrij toegankelijk, maar inschrijven is wel nodig! Op speeldata zijn er voorstellingen om 09.30 uur en om 11.30 uur. *Voortgezet onderwijs op aanvraag.

Een avondvoorstelling is er op vrijdag 10 november, een voorstelling voor jong en oud!

In een spannend avontuur wil Master Gysbert Friesland en de Friese taal redden van de ondergang en gaat op zoek naar het 'smeltende pompeblêd', 'It Boalsert Mystearje'! Hij wordt geholpen door de leerlingen uit zijn klas en door de roep van een sirene-achtig geluid. Ook de criminele Vrolijke Frans doet er alles aan om het geheim in handen te krijgen, want daarmee kan hij voor eeuwig en altijd de Friese taal uitroeien en Fryslân ten onder laten gaan.

Het wordt een race tegen de klok...

De fonkelnieuwe musical zit vol met (taal)grappen, songs en actualiteiten. Omdat de voorstelling 'alderferskuorrendst leuk' is voor alle leeftijden zijn er naast de schoolvoorstellingen een aantal avondvoorstellingen in de Broerekerk in Bolsward.

Musical Master Gysbert IV 'It Boalsert mystearje' belooft een spannend, hilarisch en muzikaal spektakel te worden!

Eerder stonden de succesvolle Musical Master Gysbert I 'Inkele reis Sabeare', Musical Master Gysbert II 'De Pompeblêdspion' en Musical Master Gysbert III 'Master hat leaver leaf' op de planken in resp. 2016, 2018 en 2021.

Acteurs zijn Wybo Smids (als Master Gysbert en Vrolijke Frans), Anke Boersma, Annemiek Schuurman en Mayte Veenstra!

Schrijver en regisseur: Tjerk Kooistra.

Projectleiding: Rieneke Speerstra

Musical Master Gysbert IV bestaat uit 24 schoolvoorstellingen van 19 oktober t/m 10 november.

Op vrijdag 10 november (uitverkocht) en donderdag 9 november is er een spectaculaire avondvoorstelling voor iedereen!