Vier je zomervakantie met natuuruitjes in It Fryske Gea

Van midden in het bos tot op het water, er is echt van alles te beleven. De enthousiaste natuurgidsen weten de leukste natuurweetjes en vertellen de mooiste verhalen. Voor de excursies geldt wel een beperkte deelname, dus boek snel op www.itfryskegea.nl/natuuruitjes! Jouw vakantie wordt nóg leuker met natuuruitjes van It Fryske Gea.

Wandelexcursies

Natuurlijk genieten tijdens een wandeling door de Friese natuur. Ondertussen vertelt de natuurgids van alles over het gebied en wat je onderweg tegenkomt! Ook leuk; maar een avondwandeling!

Excursie: Zonsondergang op de kwelder

Datum: Vrijdag 16 juni van 19:00 – 22:00 uur

Locatie: Noard-Fryslân Bûtendyks

Kosten: Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas

en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Excursie: Avondwandeling over de heide van het Mandefjild

Datum: Dinsdag 20 juli van 19:00 – 21:00 uur

Locatie: Mandefjild

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas

en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Excursie: Avondwandeling op zoek naar witte damherten

Datum: Woensdag 28 juli van 19:00 – 21:00 uur

Locatie: Ketliker Skar

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas

en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Jeugdexcursies

Heb jij thuis een kleine avonturier? Of is jouw kleinkind dol op de natuur? Wil je neefje alles weten van otters of is je buurmeisje een echte durfal? Voor al die jonge buiten-kids heeft It Fryske Gea gave excursies! De Friese natuur verveelt namelijk nooit.

Excursie: Steppen en wandelen voor kids op het Noarderleech (8+)

Datum: Vrijdag 16 juli van 14:00 – 16:00 uur

Locatie: Noard-Fryslân Bûtendyks

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas

en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Excursie: Bijenmiddag met imker in Earnewâld (6+) + lezing voor de ouders

Datum: Woensdag 21 juli van 14:00 – 15:30 uur

Locatie: Bezoekerscentrum de Alde Feanen

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas

en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Excursie: Waterdiertjes vangen in de Ryptsjerksterpolder (6+)

Datum: Donderdag 22 juli van 10:00 – 12:00 uur

Locatie: Ryptsjerksterpolder

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas

en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Natuurfotografie

Wil je de natuur vastleggen? Dat kan! Ga er al wandelend op uit en ontdekken de natuur vanachter een cameralens tijdens deze fotografie-excursies. Uiteraard zorgt It Fryske Gea voor de mooiste plekjes met fotogenieke punten in het gebied. Spelen met weerspiegeling, reflectie en tegenlicht wordt zo nog leuker. Met de camera in de aanslag nemen we alles onder de loep.

Overige excursies (vaar-, kano-, fietsexcursies)

Daarnaast biedt It Fryske Gea ook nog de populaire vaartochten aan met de Blaustirns, zijn er een aantal kano-excursies voor de sportieve natuurliefhebbers en kun je mee op fietsexcursies! Er is echt voor iedereen wat wils.

Excursie: Fietsexcursie door het Bûtenfjild

Datum: Zaterdag 17 juli van 14:00 – 16:00 uur

Locatie: Feanwâlden

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas

en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Excursie: Avondkanotocht in Earnewâld (12+)

Datum: Woensdag 21 juli van 18:30 – 21:30 uur

Locatie: Bezoekerscentrum de Alde Feanen

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea €5 op vertoon van de ledenpas

en niet-leden betalen € 8,- (t/m 12 jaar lid € 3,- en niet-lid €5,-)

Excursie: Beleef de natuur in de Alde Feanen vanaf het water

Datum: Donderdag 22 juli van 19:00 – 21:00 uur

Locatie: Bezoekerscentrum de Alde Feanen

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea €8 op vertoon van de ledenpas

en niet-leden betalen €15,- (t/m 12 jaar lid € 5,- en niet-lid €11,-)

Kijk voor het volledige excursie-programma op www.itfryskegea.nl/natuuruitjes