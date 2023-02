Vier de Boekenweek in Bibliotheken Mar en Fean

SNEEK- Kom ook de 88e editie van de Boekenweek van 11 tot en met 19 maart beleven in Bibliotheken Mar en Fean. In deze jaarlijkse campagne staat literaire (non-) fictie centraal, met dit jaar het bijzondere thema “Ik ben alles”. De bibliotheek organiseert verschillende activiteiten rondom dit thema.

Het thema 'Ik ben alles'

Het altijd relevante thema rondom je eigen identiteit staat dit jaar centraal tijdens de Boekenweek. Dit jaar kijken wij naar wie wij zijn als individu, welke rollen we vervullen in het leven en in verschillende situaties, zowel online als offline. Jezelf leren zijn helpt ook om jezelf te accepteren, te respecteren, en je eigen identiteit te waarderen. En hoe beter wij onszelf (leren) kennen, hoe beter wij een ander kunnen leren kennen. Deze persoonlijke zoektocht staat je te wachten met dit thema van de Boekenweek. Door in de huid te kruipen van personages uit allerlei verschillende boeken leer jij jezelf op een interessante manier nog beter kennen. En waar vind je meer verschillende personages en (levens)ervaringen dan in de bibliotheek? Kom daarom naar Bibliotheken Mar en Fean en ervaar talloze verhalen die wachten om ontdekt te worden door jou.



Kader Abdolah

Op de vooravond van de Boekenweek wordt in samenwerking met het NUT Workum een literaire avond met Kader Abdolah georganiseerd. Abdolah is een Nederlands-Iraanse auteur en dichter. In 1988 kwam hij als politiek vluchteling naar Nederland. Voor zijn werk gebruikt hij zijn heimwee en herinneringen aan zijn vaderland en familie als inspiratie. Op locatie De Klameare draagt Abdolah voor uit eigen werk. De lezing vindt plaats op donderdag 9 maart vanaf 20:15. Kaarten zijn 12,50 euro voor niet-leden en 10 euro voor leden van de Bibliotheek.

Hugo Borst

In 2015 verscheen de bundel “Ma”, een verzameling van columns die Hugo Borst maakte voor het Algemeen Dagblad over het leven van zijn dementerende moeder en zijn persoonlijke rol als haar mantelzorger. Later verscheen “Ach, moedertje”, een ingrijpend verhaal over haar dagelijks leven in het verpleeghuis. De lezing van Hugo Borst gaat over de ervaringen van hem met de zorginstanties en de resultaten die hij daarbij heeft behaald. De lezing vindt plaats op woensdag 15 maart vanaf 20:30. Kaarten zijn 15 euro voor niet-leden en 12 euro voor leden van het NUT Gaasterlân-Sleat of de Bibliotheek.

Sholeh Rezazadeh

Tijdens de Boekenweek op woensdag 15 maart ontvangt de stichting LAS (Literaire Activiteiten Sneek) de Iraanse-Nederlandse schrijfster van proza en poëzie Sholeh Rezazadeh. Zij kwam in 2015 naar Nederland, maakte zich de Nederlandse taal machtig en won al in 2021 De Bronzen Uil publieksprijs voor haar debuutroman, De hemel is altijd paars. De bijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1, aanvang 20.15 uur. Standaard tickets koten €12,-.

Open Podium

De Bibliotheek is voor en van iedereen. Daarom roepen we actief de mienskip op om mee te denken over activiteiten in jouw lokale Mar en Fean-vestiging. Heb je zelf iets te vertellen? Of zou je graag iets willen zien? Mail je idee naar programmering@bmf.nl en wie weet zien we jou of jouw idee straks in de Bibliotheek.

Kijk voor een overzicht van alle inspirerende activiteiten op bmf.nl/boekenweek. Meld je aan en wie weet wat je allemaal kunt leren en ontdekken over jezelf en anderen! Natuurlijk is aanmelden ook mogelijk bij de balie in de vestigingen van Bibliotheken Mar en Fean.