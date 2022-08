Viënne van der Knaap voor 4e keer Nederlands Kampioen Fierljeppen

Nooit eerder lukte het een ljepper om vier keer op rij Nederlands Kampioen te worden. Van der Knaap had zich als beste geplaatst voor de finales. In een bloedstollende finale wist de Sneekse pas in haar allerlaatste sprong de winst te pakken in de categorie meisjes t/m 12 jaar met een afstand van 10,21. Dit was ook een nieuw schansrecord.

Vier titels naar de Friezen

Tweede werd Sanne Hoogeboom met een afstand van 9,52 meter. In totaal gingen drie van de vier titels naar de Friezen. Hylke Brouwer (afdeling Winsum) wist verrassend te winnen in de categorie jongens t/m 12 jaar met een afstand van 10,76. Ook hij besliste de titelstrijd pas in de allerlaatste finale sprong. Sander Postma en Fardau Schaap beide springend voor de Fierljepferiening Drylts e.o. werden tweede in hun categorie t/m 10 jaar.

Voor Postma werd een afstand van 8,11 genoteerd. Schaap sprong een nieuw persoonlijk record van 8,10 meter.

Viënne van der Knaap richt zich nu op atletiek: Olympische droom

Het Sneker sporttalent Van der Knaap stopt nu met Fierljeppen en gaat zich richten op atletiek. Komende zondag loopt ze in het Olympisch station in Amsterdam mee met de nationale D – spelen. Hiervoor heeft ze zich op nationaal niveau als 2e geplaatst op de 1.000 meter met een tijd van 3:05:65. “Ik wil heel graag een keer meedoen aan de Olympische Spelen” aldus van der Knaap.